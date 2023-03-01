حماس تزفّ الشهيد حمدان وتؤكد أنّ ثورة شعبنا مستمرة ضد الاحتلال

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد محمود حمدان (22 عامًا)، الذي ارتقى مساء اليوم، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم "عقبة جبر" في أريحا ظهر اليوم.

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي، مساء الأربعاء: "نعزي ذوي الشهيد ومحبيه، ونبارك صمود وبطولات أهلنا في أريحا".

وأضافت: "نؤكد أنّ دماء الشهداء الأبرار وتضحيات أبناء شعبنا ستبقى وقودًا تشعل ثورة ضد المحتلين، وستمضي هذه الثورة متصاعدةً في وجه جنود الاحتلال ومستوطنيه المجرمين حتى يحقق شعبنا أمنه وحريته، ويستعيد طُهر أقصاه ومقدساته وكل شبر من أرضه المحتلة".

اقرأ أيضا: استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

المصدر / فلسطين أون لاين