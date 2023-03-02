إعلان خطير لروسيا لمواجهة أي عدوان أميركي محتمل على أراضيها

قالت مجلة تابعة لوزارة الدفاع الروسية إن موسكو تضع إستراتيجية من نوع جديد تشمل استخدام الأسلحة النووية لحماية البلاد من عدوان أميركي محتمل، في وقت تستمر فيه المعارك الضارية شرقي أوكرانيا، حيث نفت قوات كييف اتخاذ قرار بالانسحاب من باخموت.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن مقالا نشر في مجلة "فوينايا مايسل" (الفكر العسكري) التابعة لوزارة الدفاع، خلص إلى أن واشنطن تخشى فقدان هيمنتها على العالم، ولذلك أعدت "على ما يبدو" خططا لضرب روسيا لتحييدها.

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وأضافت أنه ردا على ذلك يعكف الخبراء الروس بنشاط على "تطوير شكل واعد من الاستخدام الإستراتيجي للقوات المسلحة الروسية: عملية لقوات الردع الإستراتيجي".

وذكرت أن هذا "يقتضي استخدام الأسلحة الإستراتيجية الهجومية والدفاعية الحديثة، والأسلحة النووية وغير النووية، مع الأخذ في الحسبان أحدث التقنيات العسكرية".

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وأشار المقال إلى أنه يتعين على موسكو أن تبيّن للولايات المتحدة أنها لا تستطيع شل نظام الصواريخ النووية الروسي، وأنها لن تكون قادرة على صد ضربة انتقامية.

ويعد المقال أحدث حلقة في سلسلة من التصريحات والمنشورات للساسة والمعلقين الروس في هذا الجانب منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ يؤكدون أن موسكو ستكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية الضخمة إذا لزم الأمر.

المصدر / وكالات