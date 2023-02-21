بوتين: الغرب أخرج الجني من المصباح والغرب هو من بدأ بالحرب

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي للأمة الولايات المتحدة والغرب، معتبراً أنهم هم من ابتدأ الحرب وأن روسيا فعلت ما بوسعها لمنعها، لكنهم أصروا على تحويل الصراع من صراع محلي إلى صراع عالمي.

وقال بوتين في بداية خطابه أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا، إن الغرب أخرج الجني من المصباح، وأن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي يوجد لها عدد كبير من القواعد العسكرية على مستوى العالم وخرجت من المعاهدات بشكل أحادي.

وأضاف: "أتحدث في لحظة صعبة ومهمّة بالنسبة لروسيا، في فترة تشهد تغييرات أساسية في جميع أنحاء العالم، روسيا تواجه خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة".

وأكد أن وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة.

وأضاف: حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك كان الغرب يقوم بما أسماه "مسرحية دبلوماسية" (في إشارة لاتفاقيات مينسك).

وأشار إلى أن روسيا كانت منفتحة ومستعدة للحوار وكنا دائما نسعى للضمانات الأمنية للجميع بمساواة وعدل.

وذكر أن هناك المئات من القواعد العسكرية لـ "الناتو" حول العالم يكفي النظر إلى الخريطة لنرى ذلك، مؤكدا أن الغرب من بدأ الحرب ونحن حاولنا ونحاول إيقافها.

وأكمل: "نحن ندافع عن وطننا، الغرب أضاع حوالي 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا، لقد منح الغرب خلال عام 2020 للدول الفقيرة 60 مليار دولار، قارنوا الأرقام".

وأردف: الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله.

وأكد بقوله: "نحن لا نحارب الشعب الأوكراني هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري".

وشدد على أن الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب، كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، كلما سنقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا.

كما وشدد على أنه "من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة وسنتعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية".

وكشف عن وصول مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسي إلى أكثر من 91%.

ونوه إلى أن الاقتصاد الروسي تراجع بنسبة 2.1% في 2022 فيما كانت التوقعات تتحدث عن انهياره.

وذكر أن روسيا تدخل في دورة جديدة من التنمية الاقتصادية وهناك كل الفرص لتحقيق قفزات في العديد من المجالات.

وأردف: "اتضح أن الاقتصاد الروسي أقوى بكثير مما كان يظنه الغرب عند فرضه العقوبات ضدنا".

المصدر / وكالات