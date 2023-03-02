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"إعلام الأسرى": استفزازات إدارة السجون ستؤدّي إلى دوامة عنف

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"إعلام الأسرى": استفزازات إدارة السجون ستؤدّي إلى دوامة عنف

02 مارس 2023 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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حازم حسنين المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى

أكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين، أن الاستفزازات التي تقوم بها إدارة سجن النقب تجاه الأسرى، دليل على استمرارها في فرض المزيد من الإجراءات العقابية وتطبيق سياسات المتطرّف بن غفير بشكل ملموس.

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وقال حسنين في بيان صحفي مقتضب، اليوم الخميس: "إن هذه الاستفزازات مرفوضة كلياً من قبل الأسرى، واستمرارها قد يؤدّي إلى دوامة عنف داخل السجون.

 وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع الأحداث التي من الممكن أن تحصل نتيجة هذه الاستفزازات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجن النقب #إعلام الأسرى #إدارة السجون #دوامة عنف

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