السلطة غائبة.. "لجان الحراسة الشعبية" ملاذ أهالي حوارة

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:

عاد أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس إلى خيار تفعيل لجان الحراسة الشعبية، لحماية منازلهم وممتلكاتهم من اعتداءات وهجمات المستوطنين في ظل غياب أي وجود للسلطة أو عناصرها الأمنية.

ورابط مواطنون من البلدة، الليالي الماضية، على مداخلها مستخدمين الأدوات البسيطة كـ"الهروات" والحجارة أمام الشوارع الرئيسة التي يبدأ المستوطنون الهجوم منها.

وشهدت بلدة حوارة وعدد من القرى والبلدات في محيط مدينة نابلس، جريمة منظمة من المستوطنين الذين هاجموا منازل المواطنين وممتلكاتهم عدا عن استشهاد مواطن وإصابة العشرات.

وأفاد أحد سكان البلدة أحمد رمضان باتفاق أهالي البلدة على إعادة تفعيل لجان الحراسة الشعبية للتناوب والرباط ليلًا أمام مداخلها؛ لحماية البلدة ومنازل المواطنين من هجمات المستوطنين المتصاعدة.

وأوضح رمضان لصحيفة "فلسطين" أن البلدة تعرضت لـ"مجزرة" من المستوطنين الذين نفذوا جريمتهم بحماية جيش الاحتلال، في المقابل "لم نجد (أهالي البلدة) أحدًا لحمايتنا".

وشدد على أن الجريمة المروعة دفعت أهالي البلدة للاتفاق على إعادة تشكيل لجان الحراسة الشعبية؛ لكونه الخيار الوحيد لحماية منازلنا وممتلكاتنا.

اقرأ أيضاً: تقرير لجان الحراسة الشعبية.. مسعى للتصدي لاعتداءات المستوطنين

وأشاد رمضان بدور الشباب الذين يمثلون حاليًا "جدار الحماية" للبلدة أمام هجمات المستوطنين المتتالية في النهار والليل.

وتعود فكرة لجان الحراسة والحماية الشعبية إلى ثورة عام 1936، ومنذ ذاك الوقت يشكل الفلسطينيون بين الحين والآخر هذه اللجان، لتكون مهمتها حماية القرى والبلدات القريبة من المستوطنات.

وبحسب أحد سكان البلدة محمد عوض، فإن الأهالي وحدهم يواجهون خطر المستوطنين وجرائمهم بأدوات بسيطة والوقوف جماعيًا لصد هجماتهم التي تكون بغطاء من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي.

وقال عوض لصحيفة "فلسطين" إن بلدة حوارة معروفة منذ سنوات بتعرضها لهجمات من المستوطنين، وإن المقاومة الشعبية أكسبت أهلها التجربة في مقاومة هؤلاء المستوطنين.

وأكد أن إعادة تفعيل اللجان الشعبية في البلدة جاء في ظل غياب السلطة ومؤسساتها وغياب دعمها للبلدات والقرى المحيطة بالاستيطان.

ووصف عوض أهالي البلدة بـ"خط الدفاع الأول" أمام هجمات المستوطنين، حاثًا على ضرورة دعم لجان الحراسة الشعبية وتعزيز صمود المواطنين.

خيار وحيد

وعدَّ رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، إعادة تفعيل لجان الحراسة الشعبية "الأداة الوحيدة" لحماية البلدة وأهلها.

وقال ضميدي لصحيفة "فلسطين" إنه "لولا دفاع الأهالي لأحرق المستوطنين البلدة كاملًا".

وبيّن أن الخسائر التي تكبدتها بلدة حوارة نتيجة جريمة المستوطنين، الأحد الماضي، بلغت نحو 18 مليون شيقل إضافة إلى تدمير أجزاء من البنية التحتية في البلدة.

وأوضح أن المستوطنين اعتدوا على 100 منزل في بلدة حوارة أحرقوا 12 منزلًا منها و40 مربكة، و"مشاطب" ومحلات تجارية وخلع أشجار.

وأشار ضميدي إلى أن بلدة حوارة تتعرض منذ الأحد الماضي، لهجمات المستوطنين التي كان آخرها محاولة مستوطن هدم منزل أحد المواطنين.