العثور على حصان "حي" تحت الأنقاض بتركيا بعد 21 يوما من الزلزال

تداول مستخدمو ومغردو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انتشال حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير.

وأفاد الرواد بأن الحصان تم إنقاذه من تحت الأنقاض بعد 21 يوما على وقوع الزلزال، ويظهر مقطع فيديو نشر على "تويتر" كيف تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الحصان بعد عدة ساعات من العمل الشاق.

المصدر / وكالات