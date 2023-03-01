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رئيس الشاباك السابق يحذر من حرب أهلية

01 مارس 2023 . الساعة 17:41 بتوقيت القدس
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قال رئيس جهاز (الشاباك) السابق، يوفال ديسكين، خلال احتجاجٍ على التعديلات في النظام القضائي للاحتلال، اليوم الأربعاء، إنّ (إسرائيل) قد تصل إلى حرب أهلية في غضون أسابيع.

وأكد ديسكين في مؤتمر صحفي "أن هذه الحكومة الملعونة تمكنت من الحط من أمننا القومي إلى أدنى مستوياته، وربما الأسوأ في تاريخنا. هذه ليست حكومة يمينية كاملة، إنها حكومة ارهابية كاملة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه (إسرائيل) احتجاجات ضد حكومة نتنياهو، وخصوصاً مخططاتها المتعلقة بالتعديلات القضائية، حيث تعتبر المعارضة أنها تضرب صلاحيات محكمة الاحتلال العليا والجهاز القضائي.

ووصف ديسكين، حكومة نتنياهو بـ"الإرهابية والمعادية للديمقراطية"، وذلك لسماحها للمستوطنين بالاعتداء على قرية حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، مساء الأحد الماضي.

وقال إن "ما حصل في بلدة حوارة عبارة عن جريمة مكتملة الأركان".

ويعتقد أن حكومة نتنياهو نجحت في دهورة الأمن القومي إلى مستوى غير مسبوق، مشدداً أنه ربما يكون الأسوأ منذ إقامة الكيان، وقال: "هذه ليست حكومة يمين ولكنها حكومة إرهابية صريحة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حكومة نتنياهو #حوارة #رئيس الشاباك

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