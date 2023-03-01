38 انتهاكا بحق التجمعات البدوية في شهر فبراير

أوضحت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدوسكان التجمعات البدوية في فلسطين تعاني بشكل يومي من ظلم الاحتلال و ممارساته القمعية بحق سكان البدو, إذ تمارس سلطات الاحتلال شتى انواع التميز العنصري عليهم،وتصادر ممتلكاتهم وتحرمهم من البناء على ارضهم و ممارسة نشاطهم.

وأشارت في تقريرها الشهري، إلى انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة وقاسية للغاية، وتواجه بشكل يومي مخططات الاحتلال ومستوطنيه، الذي يسعى بكل الوسائل المتاحة لتضييق الخناق عليهم لدفعهم الى الرحيل القسري عن أرضهم ومساكنهم، ما يستدعي توفير الحماية الدولية العاجلة لهم، وتحمل المسؤولية الدولية في الدفاع عنهم وحمايتهم من الاعتداءات الوحشية من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين.

ولفتت إلى أن سكان هذه التجمعات أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم و ممتلكاتهم في ظل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة بحقهم، بالاضافة الى حرمانهم من حقوقهم الاساسية كالحق في التعليم والتنقل والمسكن الملائم وغيرها من الحقوق، في سبيل تهجيرهم وترحيلهم من اماكن تواجدهم، وتزايدت الاعتداءات بشكل ملحوظ في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تدعم وتساند كل هذه الممارسات، لاسيما هجمات المستوطنين على سكان هذه المناطق العزل دون اي رادع، مما يستدعي التدخل العاجل لمنع هذه الاعتداءات ووقفها والمطالبة بحماية حقيقية لسكان التجمعات البدوية من ظلم الاحتلال وإرهاب المستوطنين.

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وأورد التقرير انتهاكات الاحتلال الأسرائيلي كما يلي:-

أولا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق تجمعات مدينة القدس .

في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الفلسطينيون في مدينة القدس, يعاني سكان التجمعات البدوية في الضفة الغربية والقدس من اعتداءات يومية من قبل سلطات الاحتلال, وعنف وإرهاب المستوطنين ويهددهم خطر التهجير القسري والترحيل باستمرار.

22/2/2023 قوات الاحتلال الاسرائيلي تهدم مسكناً في تجمع وادي جمل، شرق القدس يعود للمواطن محمد عيد مزارعة و3 خزانات مياه، كما أقدمت على هدم حظيرتين تعودان للمواطن عثمان سالم سيايله.

16/2/2023 مجموعة من المستوطنين تتجول بين بيوت السكان في عرب الحمادين في منطقة المنطار شرق القدس.

22/2/2023 قوات من جيش الاحتلال تداهم مساكن عرب الكعابنة شمال غرب القدس وتجري عمليات تفتيش دقيق للمساكن.

ثانيا: انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق التجمعات البدوية في محافظة نابلس.

2/2/2023 قوات الاحتلال تهدم منزل المواطن مصطفى خالد سالم مليحات، في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية دوما.

ثالثا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة الخليل.

11/2/2023 مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة في مسافر يطا جنوب الخليل.

12/2/2023 مستوطنون يرزعون اشجار العنب في أراضي المواطنين في منطقة "المرتبة والعين البيضا" بمسافر يطا، تعود ملكيتها لعدد من العائلات عُرف منها: بحيص، وادعيس، وأبو زهرة.

14/2/2023 استشهاد الشاب هارون رسمي يوسف أبو عرام (٢٥ عامًا)، متأثراً بإصابته قبل عامين، برصاص الاحتلال الحي في مسافر يطا جنوب الخليل.

17/2/2023 مستوطنين يقتلعون 70 شجرة زيتون في منطقة "الثعلة" ، وتعود ملكيتها للمواطن جميل عوض زين.

20/2/2023 قوات الاحتلال الاسرائيلي تهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية، في قرية البويب، شرق بلدة يطا جنوب الخليل تعود ملكيتها للمواطن ابو عبد الله مهانية.

25/2/ 2023 قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل المواطن سعيد عليان عوض وزوجته ونجله في منطقة سمرة بمسافر يطا.

25/2/2023 قوات الاحتلال الاسرائيلي تستولي على مواد بناء في تجمع شعب البطم بمسافر يطا، تعود للمواطن يوسف جبارين.

26/2/2023 آليات الاحتلال جرفت أراضي المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية "مكسبي زيف" المقامة على اراضي المواطنين في منطقة بيرين شمال شرق يطا، تعود ملكيتها لعائلة برقان، بهدف التوسع الاستيطاني.

رابعا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة بيت لحم.

8/2/2023 مستوطنون يخيمون بالقرب من عرب العزازمة جنوب شرق بيت لحم،بهدف استفزاز المواطنين

16/2/2023 قوات الاحتلال تهدم بركسًا وحظيرة لتربية الأغنام للمواطن حسن عودة في منطقة السرج ،في محافظة بيت لحم.

خامسا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار.

2/2/2023 سلطات الاحتلال تهدم منشأة سكنية، وحظيرة أغنام، قرب مقام النبي موسى، جنوب مدينة أريحا.

7/2/2023 مستوطنون يعتدون على المواطن علي محمد مليحات،اثناء رعيه مع أغنامه في المعرجات/شمال غرب اريحا.

11/2/2023 مستوطنون يعتدون على المواطن محمد خالد كعابنة،اثناء رعيه مع اعنامه في المعرجات/شمال غرب اريحا.

12/2/2023 الاحتلال يهدم منزل وحظيرتي اغنام للمواطنين حسن محمد حسين رشايدة ومحمود محمد خليل مليحات،في فصايل شمال اريحا.

16/2/2023 مستوطنون يرعون اغنامهم وسط مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا .

19/2/2023 مستوطنون يحاصرون المواطنين محمد سليمان كعابنة وعصمت عطا كعابنة، في تجمع عرب المليحات،اثناء رعيهم مع اغنامهم.

21/2/2023 مستوطنون يجبرون المواطنين جمال سليمان مليحات وعلي محمد مليحات،على ترك المراعي في منطقة المعرجات.

22/2/2023 مستوطنون يمنعون المواطنين في تجمع عرب المليحات في المعرجات من الخروج من مساكنهم.

22/2/2023 قوات الاحتلال تخطر 5 عائلات من العراعرة بالهدم في اسطيحه غرب اريحا.

26/2/2023 مستوطنين يرشقون مركبات المواطنين المارة بالقرب من عرب المليحات على نهاية طريق المعرجات شمال غرب اريحا.

25/2/2023 مستوطنون مسلحون بحماية من جيش الاحتلال يحاصرون الرعاة جمال سليمان مليحات وسليمان عطاالله مليحات و عصمت عطا كعابنه ومحمد سليمان كعابنة ،في تجمع عرب المليحات- المعرجات/شمال غرب اريحا.

27/2/2023 مستوطنين يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة في منطقة المعرجات، شمال مدينة أريحا.

27 /2/2023 قوات الاحتلال تعتقل المواطن محمد سليمان كعابنه من منطقة عرب المليحات شمال غرب اريحا،بتهمة الاعتداء على مستوطنين اثناء رعيه مع اغنامه.

سادسا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة طوباس.

8/2/2023 قوات الاحتلال تخطر باخلاء اربع عائلات تسكن خربة حمصة البقيعة في الاغوار الشمالية.

13/2/2023 الاحتلال يخطر بأزالة منشأة سكنية للمواطن علي محمود بشارات، في خربة حمصة بالاغوار الشمالية.

13/2/2023 الاحتلال يداهم خيمة المواطنة كريمة محمد خضر بشارات،في خربة حمصة بالاغوار الشمالية.

19/2/2023 مستوطنون يجبرون الرعاة على ترك مراعيهم في خربة مكحول بالاغوار الشمالية.

21/2/2023 قوات الاحتلال بهدم خمس منشآت سكنية في قرية العقبة شرق مدينة طوباس، للمواطنين: أحمد عبد الكريم، وعامر صالح عبد الله صالح، ومحمد عبد الله حسن دبك، وفراس عبد الكريم دبك، بالإضافة لبيت متنقل تعود ملكيته للمواطن ياسين طالب.

24/2/2023 مستوطنون يلاحقون الرعاة في خربة الفارسية بالاغوار الشمالية.

26/2/2023 مستوطنون يستولون على مركبة وجرارين زراعيين في خربة حمصة التحتا في الاغوار الشمالية

27/2/2023 مستوطون يهاجمون مساكن المواطنين في خربة يرزا والمالح بالاغوار الشمالية.

27/2/2023 مستوطنون يعتدون على مواطن ويصيبونه في منطقة وادي الفاو في عين الحلوة بالاغوار الشمالية

سابعا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة رام الله

1-24/2/2023 مستوطنون يدشنون بؤرة استيطانية رعوية بجانب تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله.

2-25/2/2023 مستوطنون يشعلون النار حول تجمع راس التين البدوي شرق محافظة رام الله.

ويهدف التقرير الى تسليط الاضواء على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق التجمعات البدوية ،من خلال رصد الانتهاكات وتوثيقها بشكل دوري من قبل الباحثين في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، وبالاعتماد على ما هو موثق في الصحف ووسائل الاعلام، ومن خلال الزيارات الميدانية التي تنفذها منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو للتجمعات البدوية، والاستماع الى شهادات الأهالي ممن تعرضوا للانتهاكات،كما ويهدف الى زيادة الوعي لدى الرأي العام بأهمية الدفاع عن التجمعات البدوية وتعزيز صمودهم بوجه اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، الذين يسعون بلا هوادة الى تضييق الخناق على سكان هذه التجمعات البدوية لخلق بيئة طاردة لهم وترحيلهم.

ودعت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو الى الوقوف مع سكان هذه التجمعات وحمل قضيتهم على محمل الجد، في سبيل تعزيز صمودهم على ارضهم والتصدي لانتهاكات سلطات الاحتلال ومستوطنيه ومواجهة الاثار الكارثية للممارسات الاسرائيلية بحق سكان التجمعات البدوبة، كما تطالب المؤسسة مشاركة الشعب الفلسطيني بكل اطيافه ومؤسساته في حمل قضية سكان هذه التجمعات والدفاع عنها.

وتتوجه المؤسسة الى كافة وسائل الاعلام الشروع في فضح جرائم الاحتلال بحق سكان هذه التجمعات وتسليط الضوء عليها, ونقل معاناة السكان هناك للرأي العام ،كما وتدعو المنظمة الى ضرورة دعم صمود سكان هذه التجمعات من خلال مشاريع تخدم سكان هذه المناطق.

ويسكن البدو في انحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس خاصة على المرتفعات الشرقية للضفة، ويعتبرون من السكان الأصلانيين لهذه المناطق، والتي تحميهم الاتفاقيات الدولية ،وقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين