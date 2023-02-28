فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الذهب يتجه صوب أكبر انخفاض في 20 شهراً

الشهيد أقطش .. قضى حياته في خدمة "العالقين" على الحواجز الإسرائيلية

"راسم" و"عايدة" ... فرحة عروسين فلسطينيين "مؤجلة"

توتر شديد يسود سجن النقب عقب فرض عقوبات جديدة بحق الأسرى

حصيلة: وفاة 7 آلاف و259 سوريًّا جرّاء الزلازل

طالع الأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

الاحتلال يفرج عن الأسير عمر الحنبلي عضو مجلس بلدي نابلس

زلزال يُباغت طاجيكستان بقوة 5 درجات

القيادي مرداوي: المقاومة المسلّحة تعبّر عن إرادة شعبنا

الشعبيّة تُكذّب ادّعاء حسين الشيخ حول مشاركتها في الاجتماعي القيادي

خطوات تصعيدية متواصلة لليوم الـ15

توتر شديد يسود سجن النقب عقب فرض عقوبات جديدة بحق الأسرى

28 فبراير 2023 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

ساد توتر شديد في سجن النقب الصحراوي، اليوم الثلاثاء، بعد فرض عقوبات جديدة بحق الأسرى من قبل وزير الاحتلال المتطرّف "بن غفير"، تمس حياتهم الأساسية.

وتمثّلت العقوبات الجديدة بحق أسرى النقب بمنع زيارات كثير من الأهالي بشكل غير مبرر، وعدم إدخال الملابس في ظل الأجواء الباردة، والالتفاف على ممثلي الأسرى لسحب الاعتراف منهم.

وتدرس الحركة الأسيرة في سجن النقب تدرس جملة من الخطوات التصعيدية الجديدة، بعد القرارات العقابية من المتطرّف "بن غفير".

اقرأ أيضًا: حماس تحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية لليوم الخامس عشر على التوالي، ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.

وقرّر الأسرى اليوم إغلاق جميع الأقسام في السجون من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، إضافة إلى ارتداء ملابس السجن "الشاباص" وذلك ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها أمس، أن الحركة الأسيرة ماضية في مواجهة إجراءات المدعو "بن غفير" الذي يعتدي على حقوقنا الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في السجون كافّة؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم.

اقرأ أيضًا: النائب خريشة يدعو للانتفاض في وجه الاحتلال دعماً للأسرى

وأوضحت أن الإضراب المفتوح سيكون مطلبه الأساس حريتنا وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا.

ودعت شعبنا بكل قواه وقادته لإسنادهم بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبنا بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة جمعة غضبٍ وإسنادٍ في جميع ساحات الوطن ونقاط التماس.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#سجون الاحتلال #خطوات تصعيدية #الحركة الأسيرة #سجن النقب الصحراوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة