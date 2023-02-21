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حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى

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حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى

21 فبراير 2023 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
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حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى في سجونه جرّاء الاقتحامات والانتهاكات المُمنهجة التي تمارسها حكومته الفاشية.

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وأكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أن الانتهاكات والممارسات البشعة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، لن تفلح في كسر إرادتهم، ولن تزيدهم إلا إصرارًا على مواصلة معركتهم المشرّفة.

وأشاد الناطق باسم الحركة، بصمود أسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات في التصدّي لهذه الانتهاكات والجرائم، إيمانًا ويقينًا بحقوقهم وعدالة قضيتهم.

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وأعلنت حماس تضامنها الكامل مع الأسرى في هذه معركتهم البطولية، داعيًة شعبنا وكل القوى والفصائل إلى تعزيز التضامن معهم والانتصار لحقوقهم ولحريّتهم التي تشكل رأس أولوياتنا الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المقاومة #الأسرى #إضراب الأسرى

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