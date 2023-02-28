الاحتلال يفرج عن الأسير عمر الحنبلي عضو مجلس بلدي نابلس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير عمر الحنبلي عضو مجلس بلدي نابلس، بعد اعتقال إداري استمر 8 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري لـ"الحنبلي" في نوفمبر الماضي، بعد أن حولته في أغسطس الماضي للاعتقال الإداري لمدة 3 شهور.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الحنبلي مطلع أغسطس، بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتعرض الحنبلي للاعتقال مرات عديدة سابقا، وأمضى عدة سنوات أغلبها في الاعتقال الإداري.

الأسير عمر الحنبلي هو الشقيق الأكبر للمهندس الرابع في كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية الشهيد "محمد الحنبلي" الذي اغتالته قوات الاحتلال بتاريخ 5/9/2003 بعد حصاره دام أكثر من 14 ساعة في إحدى البنايات بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين