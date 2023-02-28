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باحثون يوضّحون مزايا عمل الموظفين لأربعة أيام فقط من الأسبوع

28 فبراير 2023 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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وجد باحثون أن نظام العمل الأسبوعي لمدّة أربعة أيام والذي تم اختباره من قبل شركة بريطانية توظف حوالي 2900 عامل، لا ينقذ العمال من التعب والمرض فقط، ولكنه مفيد للعمل نفسه، فهو يؤدّي إلى زيادة في الأرباح وليس انخفاضها.

وحسب موقع " روسيا اليوم"، لذلك تخطط العديد من الشركات التي اختبرت هذا النظام لمواصلة العمل به.

ويقوم الباحثون بفحص آراء العاملين في هذه الشركات بشكل دوري لتقييم تأثير العطلة على حياتهم.

وأكد العمال أنهم أصبحوا أقل توتراً وصحتهم النفسية تحسّنت بصورة واضحة وملموسة بعد تطبيق نظام العمل لأربعة أيام فقط.

المصدر / وكالات
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#الصحة النفسية #شركة بريطانية #نظام العمل #العمل الإسبوعي

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