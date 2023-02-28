28 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ28 من فبراير في الذاكرة العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1922 المملكة المتحدة تصدر "تصريح 28 فبراير" الذي قبلت فيه استقلال مصر.
- 1955 جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب "مذبحة قطاع غزة" التي راح ضحيتها 39 شهيدًا فلسطينيًّا ومصريّاً على مفترق البوليس الحربي بغزة وجرح فيها 32 آخرون.
- 1968 استشهاد عبد الفتاح حمود عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غارة جوية إسرائيلية على أحد المواقع التابعة للحركة بالأردن.
- 2005 رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي يقدّم استقالته تحت ضغط تظاهرات الشارع اللبناني، بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
- 2008 استشهاد القسامي حمزة الحية نجل القائد في حركة حماس د. خليل الحية وبرفقته القساميَّيْن جواد طافش ورامي خليفة.
- 2015 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بقبول دعويين تطالبان بعدِّ حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية ".
- 2016 الولايات المتحـدة الأمريكية تدعم الكيان العبري عسكريًّا بـ800 مليون دولار.
- 2017 المراقب الصهيوني ينشر تقريراً يؤكد فشل العدوان على غزة 2014.
المصدر / فلسطين أون لاين