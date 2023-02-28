28 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ28 من فبراير في الذاكرة العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1922 المملكة المتحدة تصدر "تصريح 28 فبراير" الذي قبلت فيه استقلال مصر.

المملكة المتحدة تصدر "تصريح 28 فبراير" الذي قبلت فيه استقلال مصر. 1955 جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب "مذبحة قطاع غزة" التي راح ضحيتها 39 شهيدًا فلسطينيًّا ومصريّاً على مفترق البوليس الحربي بغزة وجرح فيها 32 آخرون.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب "مذبحة قطاع غزة" التي راح ضحيتها 39 شهيدًا فلسطينيًّا ومصريّاً على مفترق البوليس الحربي بغزة وجرح فيها 32 آخرون. 1968 استشهاد عبد الفتاح حمود عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غارة جوية إسرائيلية على أحد المواقع التابعة للحركة بالأردن.

استشهاد عبد الفتاح حمود عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غارة جوية إسرائيلية على أحد المواقع التابعة للحركة بالأردن. 2005 رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي يقدّم استقالته تحت ضغط تظاهرات الشارع اللبناني، بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي يقدّم استقالته تحت ضغط تظاهرات الشارع اللبناني، بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. 2008 استشهاد القسامي حمزة الحية نجل القائد في حركة حماس د. خليل الحية وبرفقته القساميَّيْن جواد طافش ورامي خليفة.

استشهاد القسامي حمزة الحية نجل القائد في حركة حماس د. خليل الحية وبرفقته القساميَّيْن جواد طافش ورامي خليفة. 2015 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بقبول دعويين تطالبان بعدِّ حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية ".

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بقبول دعويين تطالبان بعدِّ حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية ". 2016 الولايات المتحـدة الأمريكية تدعم الكيان العبري عسكريًّا بـ800 مليون دولار.

الولايات المتحـدة الأمريكية تدعم الكيان العبري عسكريًّا بـ800 مليون دولار. 2017 المراقب الصهيوني ينشر تقريراً يؤكد فشل العدوان على غزة 2014.

المصدر / فلسطين أون لاين