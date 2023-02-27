هيئة صحية إيرانية: تسميم متعمّد لمئات الطالبات في مدينة "قم"

قالت هيئة صحية إيرانية، إن أشخاصاً قاموا في الأشهر الأخيرة، بتسميم مئات التلميذات في مدينة قم، في محاولة لإغلاق مدارس البنات.

ونشرت وسائل إعلام محلية، تقارير تفيد بإصابة مئات الفتيات في مدارس قم، بحالات تسمّم في الجهاز التنفسي.

ونقلت صحيفة "هم ميهن" عن طالبات، أنهن اشتكين من شلل أصاب أجزاء من أجسادهن في المدرسة. وقالت طالبتان إنهما شاهدتا جسماً شبيهاً بقنبلة صغيرة، ألقي من خارج المدرسة في الفناء، وأن المادة التي خرجت منه سمّمتهما.

وأضافت معلمة، من مدرسة أخرى: "دخلت رائحة إلى هواء الصف، وكاد الجميع يختنق، كانت مثل رذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع لأن بعض عيون الطلاب كانت تحترق".

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وشهدت 14 مدرسة، على الأقل حوادث مماثلة، في كل من العاصمة طهران، ومدينتي أردبيل بالشمال الغربي وبوروجرد بالغرب.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي بهدوري جهرم، أن وزارتي الاستخبارات والتعليم تتعاونان لكشف مصدر التسمّم.

في وقت أكد نائب وزير الصحة يونس بناهي، أن تسميم طلاب قم كان متعمّداً.

وأشار إلى أنه تبيّن أن بعض الأفراد يريدون إغلاق جميع المدارس، خصوصاً مدارس البنات.

وفي وقت سابق، هدّدت جماعة متطرّفة تدعى "فدائيي الولاية"، بأنه إذا لم يتم إغلاق مدارس البنات، فسوف تتوسّع في تسميم فتيات المدارس الثانوية في جميع أنحاء إيران. وقالت: "تعليم البنات حرام".

المصدر / وكالات