القانوع: عملية إطلاق النار في أريحا رد طبيعي على جرائم الاحتلال

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن عملية إطلاق النار في أريحا تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه وآخرها العدوان الهمجي على أهلنا في حوارة قضاء نابلس.

وحيّا القانوع في تصريح صحفي وصل " " نسخة عنه، مساء اليوم الإثنين، أبطال المقاومة وفرسان عرين الأسود الذين يواجهون الاحتلال وينفدون العمليات البطولية ضد جنوده وقطعان مستوطنيه دفاعاً عن شعبنا وأرضنا.

وأضاف: لن تقابل جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه إلا بمزيد من عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس وسترتد لهيباً وناراً في كل أرجاء الضفة والقدس.

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وقال الإعلام العبري، مساء اليوم، إنَّ مستوطنًا أصيب بجراح حرجة جدًا في عملية إطلاق نار على مركبته قرب أريحا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، إن فِرقًا طبية إسرائيلية قدّمت العلاج للمستوطن المصاب، إلا أن إصابته ميؤوس منها.

المصدر / فلسطين أون لاين