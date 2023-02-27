النائب حلايقة: يتوجب على شعبنا التوحد للتصدي لهجمات المستوطنين الوحشية

قالت النائب سميرة حلايقة، إن على الشعب الفلسطيني أن يتوحد ويهب للدفاع عن نفسه بعد كل هذا الخذلان والتواطؤ مع المحتل، للتصدي لاعتداءات المستوطنين والتي كان آخرها ما حدث في حوارة جنوب نابلس الليلة الماضية.

وأضافت حلايقة:"أحداث حوارة لم تكن الأولى وأعتقد أنها لن تكون الأخيرة إنما هي تأكيد أن الجيش الذي يحارب الفلسطينيين ليس جيشا نظاميًا وإنما هم قطعان مغتصبين تربوا على ثقافة عصابات الهجاناه وشتيرن، الذين أبادوا قرى فلسطينية كاملة".

اقرأ أيضًا: المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم.. عشرات الإصابات وحرق مركبات ومنازل في حوارة

وطالبت قيادة الفلسطينية في رام الله بالوقوف إلى جنب أبناء شعبها وعدم اللهاث وراء القمم البالية التي كانت سببا رئيسيا في حرمان شعبنا من حريته وحقوقه وكشف ظهره للمتآمرين والخونة والمحتلين.

وعدت اعتداءات المستوطنين على مدينة نابلس الأمس، مؤشرا خطيرا على أن قادم الأيام قد تشهد مجازر وانتهاكات بحق الفلسطينيين لا حصر لها.

وشهدت نابلس ليلة أمس، هجوما للمستوطنين على بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

وخلف العدوان، شهيدا وأكثر من 390 إصابة في صفوف المواطنين، تنوعت بين إصابات بالرصاص وطعن بسكين وضرب بآلات حادة.

اقرأ أيضًا: بعد ليلة حامية.. قوات الاحتلال تُشدّد حصارها على مدينة نابلس

وأصيب معظم المواطنين في حوارة وبيت فوريك وزعترة وبورين، بحالات اختناق بسبب حرق المنازل من قبل المستوطنين، وقنابل الغاز التي ألقاها جنود الاحتلال، حيث أحرق المستوطنون عشرات المنازل والمركبات والمنشآت إلى جانب تخريب ممتلكات ومرافق عامة.

وأغلقت قوات الاحتلال الليلة بلدة حوارة ومداخلها الفرعية، وانتشرت الآليات العسكرية على الشارع الرئيسي للبلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين