حصيلة: 14 قتيلًا و77 جريحًا لدى الاحتلال منذ بداية 2023

أدّت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إلى وقوع 14 قتيلًا و77 جريحًا في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العام الجاري 2023.

ووِفق مركز المعلومات الفلسطيني "مُعطى"، الذي نشر اليوم الإثنين حصيلة جاء فيها: "إنّ "من أبرز العمليات النوعية التي أدت إلى مقتل جنود ومستوطنين في الضفة الغربية خلال العام 2023، هي عملية إطلاق نار نفّذها الشهيد خيري علقم في القدس المحتلة بتاريخ 27 يناير، حيث أدّت لمقتل 7 إسرائيليين وجرح 12 آخرين".

وذكر "معطى" في حصيلته، أنه في 2 من فبراير الجاري، قتل المستوطن "شمعون معطوف" متأثرا بجراحه الذي أصيب بها في "عملية إلعاد" التي نفذها الأسيران أسعد الرفاعي وصبحي عماد قبل حوالي 9 أشهر.

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وأشار إلى العملية التي نفذها الشهيد حسين قراقع في القدس المحتلة -عملية دهس- بتاريخ 10 من فبراير الجاري، والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين وحرج 6 آخرين.

وفي السياق؛ أفاد معطى بمقتل إسرائيلي في عملية طعن نفذها فتى يبلغ من العمر (13عاماً) في القدس المحتلة في 13 من فبراير.

وختم بالإشارة إلى أنه، يوم أمس الأحد، 26 فبراير، نفذ فلسطيني عملية إطلاق النار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس، أدت لمقتل مستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين