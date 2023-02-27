فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النائب حلايقة: يتوجب على شعبنا التوحد للتصدي لهجمات المستوطنين الوحشية

حصيلة: 14 قتيلًا و77 جريحًا لدى الاحتلال منذ بداية 2023

منتدى الإعلاميين يدعو وسائل الإعلام لفضح جرائم المستوطنين

غضب شعبي واسع من مشاركة السلطة في "قمة العقبة"

وزارة الأسرى تُعيد تفعيل باصات نقل المتضامنين وأهالى الأسرى

أبو مرزوق: شعبنا يتجه نحو مقاومة شاملة أقرب ما تكون لانتفاضة كبيرة

مطلوب موظفين للعمل في مقهى بابلز بمدينة غزة

"منبر الأقصى" تبدأ بترميم منازل بالبلدة القديمة بالقدس

"حماس" تنعى الشهيد أقطش وتدعو لصدّ إرهاب المستوطنين

الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل تستعد لخوض انتخابات مجلس الطلبة

بفعل عمليات المقاومة بالضفة

حصيلة: 14 قتيلًا و77 جريحًا لدى الاحتلال منذ بداية 2023

27 فبراير 2023 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أدّت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إلى وقوع 14 قتيلًا و77 جريحًا في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العام الجاري 2023.

ووِفق مركز المعلومات الفلسطيني "مُعطى"، الذي نشر اليوم الإثنين حصيلة جاء فيها: "إنّ "من أبرز العمليات النوعية التي أدت إلى مقتل جنود ومستوطنين في الضفة الغربية خلال العام 2023، هي عملية إطلاق نار نفّذها الشهيد خيري علقم في القدس المحتلة بتاريخ 27 يناير، حيث أدّت لمقتل 7 إسرائيليين وجرح 12 آخرين".

وذكر "معطى" في حصيلته، أنه في 2 من فبراير الجاري، قتل المستوطن "شمعون معطوف" متأثرا بجراحه الذي أصيب بها في "عملية إلعاد" التي نفذها الأسيران أسعد الرفاعي وصبحي عماد قبل حوالي 9 أشهر.

اقرأ أيضاً: تصاعد عمليات المقاومة في الضفة والقدس في الساعات الأخيرة

وأشار إلى العملية التي نفذها الشهيد حسين قراقع في القدس المحتلة -عملية دهس- بتاريخ 10 من فبراير الجاري، والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين وحرج 6 آخرين.

وفي السياق؛ أفاد معطى بمقتل إسرائيلي في عملية طعن نفذها فتى يبلغ من العمر (13عاماً) في القدس المحتلة في 13 من فبراير.

وختم بالإشارة إلى أنه، يوم أمس الأحد، 26 فبراير، نفذ فلسطيني عملية إطلاق النار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس، أدت لمقتل مستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المقاومة بالضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة