فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النائب حلايقة: يتوجب على شعبنا التوحد للتصدي لهجمات المستوطنين الوحشية

حصيلة: 14 قتيلاً و77 جريحاً لدى الاحتلال منذ بداية 2023

منتدى الإعلاميين يدعو وسائل الإعلام لفضح جرائم المستوطنين

غضب شعبي واسع من مشاركة السلطة في "قمة العقبة"

وزارة الأسرى تُعيد تفعيل باصات نقل المتضامنين وأهالى الأسرى

أبو مرزوق: شعبنا يتجه نحو مقاومة شاملة أقرب ما تكون لانتفاضة كبيرة

مطلوب موظفين للعمل في مقهى بابلز بمدينة غزة

"منبر الأقصى" تبدأ بترميم منازل بالبلدة القديمة بالقدس

"حماس" تنعى الشهيد أقطش وتدعو لصدّ إرهاب المستوطنين

الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل تستعد لخوض انتخابات مجلس الطلبة

في بلدة حوارة بمدينة نابلس

منتدى الإعلاميين يدعو وسائل الإعلام لفضح جرائم المستوطنين

27 فبراير 2023 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بتكثيف التغطية الإعلامية عبر مختلف فنون العمل الصحفي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحقّ الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيًا الاتحادات والنقابات الإعلامية العربية والدولية لحثّ الصحفيين لإبداء التضامن مع فرسان الإعلام الفلسطيني العاملين على نقل معاناة شعبهم للعالم أجمع.

وبيّن في بيان صحفي، أنّ ما قام به المستوطنون يوم أمس، في بلدة حوارة جنوب نابلس من التسبب في سقوط شهيد وإصابة 390 مواطنًا بالإضافة إلى إحراق أكثر من 100 سيارة، و35 منزلًا بالكامل و40 بشكل جزئي إلى جانب تخريب ممتلكات ومنشآت ومرافق عامة، يُنذر بخطر بالغ إزاء تماديهم وتغوُّلهم.

اقرأ أيضًا: بعد ليلة حامية.. قوات الاحتلال تُشدّد حصارها على مدينة نابلس

ودعا المنتدى وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية إلى زيارة المنطقة والاطّلاع على حجم الدمار وإبراز إرهاب الاحتلال ومستوطنيه لئلّا يتحول هذا العدوان السافر إلى سلوك يومي، فضلًا عن الضغط على المنظمات الحقوقية الدولية لأداء واجبها تجاه فضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.

وأكد أنّ المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تقتضي الانحياز للضحايا ومساندتهم في ظل الإرهاب الإسرائيلي المتصاعد، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ذلك، لاسيّما أنّ رسالة الصحافة النبيلة والسامية تنتصر للإنسان والقيم الإنسانية النبيلة وتنبذ الإرهاب والعدوان وترويع الآمنين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#نابلس #منتدى الإعلاميين #جرائم المستوطنين #بلدة حوارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة