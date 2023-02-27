منتدى الإعلاميين يدعو وسائل الإعلام لفضح جرائم المستوطنين

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بتكثيف التغطية الإعلامية عبر مختلف فنون العمل الصحفي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحقّ الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيًا الاتحادات والنقابات الإعلامية العربية والدولية لحثّ الصحفيين لإبداء التضامن مع فرسان الإعلام الفلسطيني العاملين على نقل معاناة شعبهم للعالم أجمع.

وبيّن في بيان صحفي، أنّ ما قام به المستوطنون يوم أمس، في بلدة حوارة جنوب نابلس من التسبب في سقوط شهيد وإصابة 390 مواطنًا بالإضافة إلى إحراق أكثر من 100 سيارة، و35 منزلًا بالكامل و40 بشكل جزئي إلى جانب تخريب ممتلكات ومنشآت ومرافق عامة، يُنذر بخطر بالغ إزاء تماديهم وتغوُّلهم.

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ودعا المنتدى وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية إلى زيارة المنطقة والاطّلاع على حجم الدمار وإبراز إرهاب الاحتلال ومستوطنيه لئلّا يتحول هذا العدوان السافر إلى سلوك يومي، فضلًا عن الضغط على المنظمات الحقوقية الدولية لأداء واجبها تجاه فضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.

وأكد أنّ المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تقتضي الانحياز للضحايا ومساندتهم في ظل الإرهاب الإسرائيلي المتصاعد، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ذلك، لاسيّما أنّ رسالة الصحافة النبيلة والسامية تنتصر للإنسان والقيم الإنسانية النبيلة وتنبذ الإرهاب والعدوان وترويع الآمنين.



المصدر / فلسطين أون لاين