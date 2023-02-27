"حماس" تنعى الشهيد أقطش وتدعو لصدّ إرهاب المستوطنين

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، الشهيد سامح حمد الله محمود أقطش (37 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح بالغة، أصيب بها جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين أمس على بلدة زعترة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، والتي هبّ الشهيد لنصرة أهلها والدفاع عنهم.

وقدمت حركة "حماس" في تصريح صحفي، التعازي لذوي الشهيد أقطش، وحيّت الأبطال الذين انتفضوا للدفاع عن مدينة نابلس جبل النار، داعيةً أبناء شعبنا إلى مواصلة النفير نصرة للمدينة وأهلها، في مواجهة قطعان المستوطنين المتطرفين المدعومين بقوات الاحتلال وحكومتهم الفاشية.

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وخلف العدوان على نابلس مساء أمس، شهيدا وأكثر من 390 إصابة في صفوف المواطنين، تنوعت بين إصابات بالرصاص وطعن بسكين وضرب بآلات حادة.

وأصيب معظم المواطنين في حوارة وبيت فوريك وزعترة وبورين، بحالات اختناق بسبب حرق المنازل من قبل المستوطنين، وقنابل الغاز التي ألقاها جنود الاحتلال.

كما أحرق المستوطنون أكثر من 100 سيارة، و35 منزلاً بالكامل و40 بشكل جزئي إلى جانب تخريب ممتلكات ومنشآت ومرافق عامة.

المصدر / فلسطين أون لاين