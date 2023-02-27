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الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل تستعد لخوض انتخابات مجلس الطلبة

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الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل تستعد لخوض انتخابات مجلس الطلبة

27 فبراير 2023 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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الكتلة الاسلامية جامعة الخليل

أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل أنها تستعد لخوض انتخابات مجلس الطلبة، حيث ستعمل في حال فوزها بالانتخابات المقررة في الثاني من مارس القادم، على تشكيل مجلس طلبة قوي وموحد من كافة الأطر الطلابية الممثلة في المؤتمر العام، وفق قاعدة الشراكة في التمثيل والعطاء.

ودعت الطلاب للحرص على أوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة، لأنّ أصواتهم هي التي تصنع التغيير المطلوب وتعيد لمجلس الطلبة اعتباره ودوره الحقيقي في تمثيل الطلبة والدفاع عنه.

وأعلنت الكتلة عن برنامجها الانتخابي الذي يؤكد على حق طلبة جامعة الخليل، بأن يكون لديهم مجلس طلبة يمثل حقوقهم ويرعى مصالحهم، وتعهدت بتشكيل مجلس طلبة قوي وفاعل يصون حقوق الطلاب ويرعى مصالحهم، ويكون حاضرًا معهم في كل وقت.

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وتعتمد الكتلة على إقرار مبدأ التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الطلبة، وإرساء علاقة تكاملية بين مجلس الطلبة من جهة والأطر الطلابية من جهة أخرى.

وشدّدت على ضرورة وجود تمثيل حقيقي ومنصف للطالبات في جامعة الخليل اللواتي يُمثّلن أكثر من 75% من طلبة الجامعة.

وقالت الكتلة إنها ستعمل على تمكين الطالبات من ممارسة دور أكثر فاعلية في التغيير والتأثير في الجامعة، ومنحهنّ فرصة أكبر لتمثيل أنفسهنّ وإدارة أنشطتهنّ الجامعية.

وتسعى الكتلة إلى توفير خدمات طلابية واسعة، تشمل أنشطة نقابية وخدماتية وثقافية وسياسية، وتأهيل وتدريب تخصصي للطلبة، وتوفير مستلزمات الجامعة للطلاب بأسعار منخفضة.

وتضمَّن البرنامج الانتخابي لكتلة جامعة الخليل، العمل على خلق حياة أكاديمية بلا معيقات، من خلال تطوير الإرشاد الأكاديمي وتوعية الطلبة، بلقاءات إرشادية ومحاضرات تقوية، ومتابعة المشاكل الأكاديمية والقضايا المطلبية وحلها، والتصدي للاعتقال السياسي والدفاع عن حجرية العمل الطلابي.

وقدمت الكتلة الإسلامية في الجامعة العشرات من أبنائها بين شهيد وأسير على درب الحرية، وخرّجت من صفوفها عددًا من مجاهدي كتائب القسام، الذين نفّذوا عمليات فدائية تاريخية أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#انتخابات #الكتلة الإسلامية #جامعة الخليل #مجلس الطلبة

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