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وزارة التعليم بغزة تُنظّم فعاليات تضامنية مع أهالي نابلس وحوارة

27 فبراير 2023 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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وزارة التعليم بغزة تنفذ فعاليات تضامنية مع أهالي نابلس وحوارة

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة صباح اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، فعاليات تضامنية مع أهالي نابلس وحوارة الذين يتعرضون لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وجرى تنفيذ الفعاليات في كافة مدارس قطاع غزة خلال الطابور المدرسي، وتضمنت الفعاليات وقفات تضامنية واحتجاجية وإذاعات مدرسية ورفع البوسترات وإلقاء الكلمات خطابية.

وتم إرسال رسائل تضامن ودعم من طلبة وأهالي غزة لأبناء شعبنا في حوارة ونابلس والضفة الغربية، كما أرسل المشاركون في الفعاليات رسالة شجب واستنكار لما يقوم به الاحتلال من انتهاكات، كما طالبوا العالم بوقف العدوان الغاشم.

يُشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين نفّذوا هجمات شرسة واعتداءات وحشية ضد بلدة حوارة ونابلس.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #مدينة نابلس #وزارة التعليم #بلدة حوارة #الضفة الغربية

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