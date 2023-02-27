أبو زهري: جرائم المستوطنين في نابلس ترجمة حرفية لما صدر عن اجتماع العقبة

أكد عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج د. سامي أبو زهري أن جرائم المستوطنين الوحشية التي تمت بحماية جيش الاحتلال الليلة الماضية في جنوب مدينة نابلس تمثل ترجمة عملية لاجتماع العقبة الذي يهدف لتكبيل يد المقاومة وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين.

ونشر أبو زهري تغريدة على تويتر استعرض فيها صورة لآثار الخراب في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين نتيجة اعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

وكان مئات المستوطنين هاجموا بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا نحو 20 مركبة ومنزلاً ومنشأة، وذلك بحماية كاملة من قوات كبيرة من جيش الاحتلال.



المصدر / فلسطين أون لاين