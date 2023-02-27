مقاومون يستهدفون حاجز حوارة بنابلس بوابل من الرصاص

استهدف مقاومون فلسطينيون، اليوم الاثنين، حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بوابلٍ كثيف من الرصاص الحي.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي إطلاق نار ناتج عن استهداف حاجز حوارة الاحتلالي بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وفي أعقاب استهداف الحاجز، استنفر الاحتلال قواته العسكرية وانتشرت في محيط المنطقة وشرعت بالبحث عن منفذي العملية.

وكان مئات المستوطنين هاجموا بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا نحو 20 مركبة ومنزلاً ومنشأة، وذلك بحماية كاملة من قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

اقرأ أيضا: بالفيديو والصور المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم.. عشرات الإصابات وحرق مركبات ومنازل في حوارة



ويأتي استهداف حاجز حوارة، ثأرًا لدماء الشهداء، واستمرارًا لحالة النضال الشعبي والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُوغل في دماء الفلسطينيين.

ويُعد حاجز حوارة، أحد أهم الحواجز العسكرية الإسرائيلية، نظرًا لوجوده في مدينة نابلس، التي تُمثّل “عش الدبابير” للوحدات الإسرائيلية الخاصة.

اقرأ أيضا: مقتل مستوطنَين.. 23 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية في الساعات الأخيرة





المصدر / فلسطين أون لاين