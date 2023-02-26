الهلال السعودي يكتسح الدحيل ويبلغ نهائي كأس آسيا

حقق نادي الهلال السعودي حامل اللقب فوزاً تاريخياً على مضيفه الدحيل القطري بسباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم الأحد، فخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية وملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وعلى ملعب الثمامة المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، سجّل النيجيري أوديون إيغالو "سوبر هاتريك" (2، 10، 48، و63)، إضافة إلى ثنائية المالي موسى ماريغا (14، و27)، وهدف لسالم الدوسري (38).

وبهذا الفوز العريض، أمّن "الزعيم" الظهور التاسع له في المباراة النهائية في تاريخه والرابع في السنوات الأربع الأخيرة (مع لقبين من أصل 4)، فضرب موعداً مع أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل عن منطقة الشرق، حيث يقام الذهاب في الرياض يوم 29 نيسان/إبريل، فيما يقام الإياب يوم 6 أيار/مايو في سايتاما.

وبحال احتفاظه باللقب، سيصبح الهلال ثاني فريق سعودي يحقق هذا الانجاز بعد الاتحاد في 2004 و2005، علماً انه حصد اللقب أعوام 1991، و2000 و2019 و2021.

وأبدى رئيس نادي الهلال فهد بن نافل سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى النهائي.

وقال بن نافل في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "الهلال يواصل رفع راية السعودية في المحافل العالمية والقارية".

وأضاف "كبير آسيا طرفاً في نهائي دوري أبطال آسيا هدف سنوي معتاد لا يكتمل إلا بتحقيق المنجز للسعودية والهلال".

من جهته، قال المدرب الارجنتيني للهلال رامون دياس إن فريقه "هو من سهل المباراة أمام الدحيل وجعلها في المتناول، بعدما أظهر اللاعبون تركيزا كبيرا وقدموا استهلالا رائعا وسجلوا الأهدف تباعاً، لنتنهي المواجهة بالنتيجة العريضة".

وحول المباراة النهائية والثأر من فريق اراوا ريد دايمونز عقب خسارة نهائي 2017، قال "الوضع الآن مختلف جدا عما كانت عليه الأمور منذ المواجهة التي خسرنانها، حيث نملك الآن القوة الكافية من أجل تحقيق هدفنا على العكس من نسخة 2017 عندما كان الفريق يعاني من غيابات كثيرة في الصفوف".

في المقابل، عزا المدرب الارجنتيني للدحيل هيرنان كريسبو السقوط المذل الى "الفوارق الكبيرة بين الفريقين سواء على مستوى جودة العناصر أو الخبرات الكبيرة التي يمتلكونها".

المصدر / وكالات