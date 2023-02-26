فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل مستوطنَين بعملية إطلاق نار جنوب نابلس

الشعبيّة: عمليّة نابلس تشكّل ردًّا حقيقيًّا على قمة العقبة الانهزامية

هنية :" الموقف الفلسطيني العام يرفض اجتماع العقبة الأمني

بعد توزيع 450 إخطار هدم.. النقب يتجهز لمواجهة متجددة مع المحتل

رفضا لقمة العقبة الأمنية.. نشطاء يغردون على وسم #قمة_العار

النائب زعارير: قمة العقبة هدفها تصفية العمل المقاوم

حماس: عملية حوارة رد طبيعي على مجزرة نابلس

الفصائل الفلسطينية: مشاركة السلطة في قمة العقبة جريمة وتجاوز وطني خطير

فصل الطالب "حمد" أحد مظاهره.. القمع "سيِّد الموقف" في "النجاح"

رئاسة التشريعي: مشاركة السلطة في قمة العقبة خيانة

حماس: عملية حوارة رد طبيعي على مجزرة نابلس

26 فبراير 2023 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
...

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا بعد ظهر اليوم الأحد وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وقتل خلالها مستوطنين.

وقالت الحركة في بيان صحفي، "إنّ هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها مجزرة نابلس التي راح ضحيتها 11 شهيدًا بينهم أطفال ومسنون، وهي رسالة للاحتلال بأن دماء شهدائنا لا تذهب هدرًا، وأن شعبنا قادر على رد العدوان".

وشددت على أن مجازرة الاحتلال لا تزيد شعبنا إلا تمسكًا بأرضه وبالمقاومة سبيلاً للتحرير والعودة.

اقرأ أيضا: بالفيديو مقتل مستوطنَين بعملية إطلاق نار جنوب نابلس

وحيت حماس "بطل عملية حوارة وأهلنا الصامدين في نابلس"، وشدت على أيدي مقاومينا الأبطال لمواصلة استهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه والانتقام لدماء الشهداء.

ودعت أبناء شعبنا في كل المناطق لمساندة المقاومة وحماية ظهرها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #نابلس #عملية حوارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة