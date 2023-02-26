البطش: مؤتمر العقبة يُشكّل عربون صفح عن جرائم الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش إنّ انعقاد مؤتمر العقبة يأتي كعربون صفح عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وجنين وغطاء لكلّ الممارسات القمعية والعنصرية بحقّ فلسطيني الداخل تُمرّر لممارسات الاحتلال بحقّ الأسرى".

وأكد في لقاء جامع رافض عقدته الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، رفضهم لمشاركة السلطة الفلسطينية في لقاء العقبة الأمني، داعيًا للحذر الشديد من مخرجاته.

وحذّر البطش من تشكيل ما يسمى بجيش السلام لإحباط الثورة في فلسطين.

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ويشارك في القمة التي تنعقد اليوم الأحد في مدينة العقبة الأردنية، الولايات المتحدة الأمريكية ووفد إسرائيلي ، بالإضافة إلى وفود تُمثّل السلطة الفلسطينية والأردن ومصر.



المصدر / فلسطين أون لاين