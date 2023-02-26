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البطش: مؤتمر العقبة يُشكّل عربون صفح عن جرائم الاحتلال

26 فبراير 2023 . الساعة 13:03 بتوقيت القدس
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عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش إنّ انعقاد مؤتمر العقبة يأتي كعربون صفح عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وجنين وغطاء لكلّ الممارسات القمعية والعنصرية بحقّ فلسطيني الداخل تُمرّر لممارسات الاحتلال بحقّ الأسرى".

وأكد في لقاء جامع رافض عقدته الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، رفضهم لمشاركة السلطة الفلسطينية في لقاء العقبة الأمني، داعيًا للحذر الشديد من مخرجاته.

وحذّر البطش من تشكيل ما يسمى بجيش السلام لإحباط الثورة في فلسطين.

اقر أ أيضًا: مؤتمر العقبة الأمني 2023 لذبح فلسطين

ويشارك في القمة التي تنعقد اليوم الأحد في مدينة العقبة الأردنية، الولايات المتحدة الأمريكية ووفد إسرائيلي ، بالإضافة إلى وفود تُمثّل السلطة الفلسطينية والأردن ومصر.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #الأردن #الاحتلال الإسرائيلي #مؤتمر العقبة

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