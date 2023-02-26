إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال شمال أريحا

أطلق مقاومون فلسطينيون النار، اليوم الأحد، صوب قوات الاحتلال شمال أريحا.

وقالت مصادر محلية، إنه تم رصد إطلاق نار على الشارع الاستيطاني 90 شمال أريحا تجاه قوات الاحتلال.

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وشهدت الأيام الأولى من 2023 وعام 2022 الماضي ارتفاعًا في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لاسيما مدينتي نابلس وجنين اللتان تعرضتا لأكثر من حملة عسكرية خلال أيام الماضية.

وظهر في مدن الضفة الغربية خلال شهور 2022 تشكيلات عسكرية مختلفة تصدرت المواجهة مع قوات الاحتلال، وكان من أبرزها مجموعة عرين الأسود التي اتخذت من البلدة القديمة في نابلس مقرًا لها وكتيبة بلاطة ونابلس وجنين وغيرها.

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وتعتبر انتهاكات الاحتلال المتصاعدة شكلاً من أشكال التعدي الواضح على القانون الدولي وتعتبر خرقًا لكل الاتفاقات الدولية التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن دانت دولاً ومؤسسات دولية متعددة انتهاكات الاحتلال، كما صدرت تقارير متعددة تحذر من استمرارها دون وجود استجابة من قوات الاحتلال التي تواصل التغول على الدم الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين