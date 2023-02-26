مسيرات غاضبة تجوب الضفة الغربية قبيل قمة العقبة

فلسطين أون لاين

انطلقت مساء السبت، مسيرات عارمة وغاضبة في معظم محافظات الضفة الغربية المحتلة رفضًا لقمة العقبة المرتقبة.

ففي محافظة جنين شارك الألاف من المواطنين في مسيرة حاشدة جابت المدينة ومخيمها رفضًا وتنديدًا لقمة العقبة.

ورفع المشاركون خلالها لافتات مؤيدة للمقاومة، وعبارات منددة بمشاركة السلطة في القمة المرتقبة، مؤكدين أنها مؤامرة تحاك ضد شعبنا والمقاومة.

ونظمت فصائل المقاومة في جنين، السبت مؤتمر صحفي، أكدت فيه أن مشاركة السلطة في لقاء العقبة تأتي في الاتجاه المعاكس للإجماع الوطني لشعبنا، مشدّدة على أن اللقاء "يهدف لمنح الاحتلال فرصًا لارتكاب الجرائم بحق شعبنا وأسرانا.

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وفي مخيم الدهيشة ببيت لحم انطلقت مسيرة ليلية، منددة بمشاركة السلطة في اجتماع العقبة الأمني، مؤكدين أنها تأتي في سياق الخيانة ومحاولة للقضاء على المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ودعا الائتلاف الديمقراطي والتحالف الشعبي للتغيير والحراكات الشبابية والأهلية، للمشاركة في وقفة جماهيرية وسط مدينة رام الله اليوم الأحد، رفضًا لقمة العقبة ومشاركة السلطة فيها.

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ومن المقرر أن يستضيف الأردن، اليوم، اجتماعًا فلسطينيًا إسرائيليًا "سياسيًا أمنيًا"، يحضره ممثلون عن مصر والولايات المتحدة.

وتأتي هذه القمة عقب العدوان الإسرائيلي على نابلس، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًا وجرح أكثر من 100 آخرين.

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المصدر / فلسطين أون لاين