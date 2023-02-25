مهمة الشجاعية تصبح معقدة

غزة/ وائل الحلبي:

احتكم اتحاد خانيونس وضيفه اتحاد الشجاعية للتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس في افتتاح منافسات الجولة الـ20 من دوري الدرجة الممتازة.

التعادل أبعد الشجاعية خطوة عن طريق المنافسة على اللقب بعدما اكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن المتصدر خدمات رفح الذي سيلعب غداً مع غزة الرياضي في نفس الجولة، ورفع اتحاد خانيونس رصيده إلى 29 نقطة وبقي في المركز الرابع.

تقدم الشجاعية بالنتيجة عن طريق موسى حرارة (15) في الشوط الأول، قبل أن يقلب يعدل راغب فارس النتيجة للبرتقالي (73)، فيما قلب يوسف لولو النتيجة للاتحاد في وقت متأخر بهدف ثانٍ (90)، وبعدها بثواني فقط عدل يسار الصباحين النتيجة للشجاعية لتنتهي المباراة بالتعادل (2/2).

وفي دوري الدرجة الأولى احتكم خدمات البريج للتعادل بهدف لمثله مع الأمل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

ورفع التعادل رصيد الفريقين إلى 23 نقطة بالتساوي، ليبقي الأمل في المركز السابع، وخدمات البريج في المركز الثامن.

خدمات البريج تقدم عن طريق اللاعب بهاء الدعالسة عند الدقيقة (17)، وسجل محمد الغول هدف التعادل للأمل من ركلة جزاء (34).