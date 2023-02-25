مع اقتراب انتخابات مجالس الطلبة ..السلطة تُصعّد اعتقالاتها السياسية بالضفة

تواصل أجهزة السلطة، اعتقال الطلبة الجامعيين على خلفية عملهم النقابي، تزامناً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في عدد من جامعات الضفة الغربية.

ومع اقتراب الانتخابات الطلابية في جامعة بولتيكنك فلسطين، نقلت أجهزة السلطة في الخليل جنوب الضفة الغربية، الطالبين بالجامعة عبد الله أبو ماريا وبلال صبارنة إلى مسلخ أريحا، والمعتقلين منذ 7 أيام.

كما اعتقلت الطالبين صبارنة وأبو ماريا يوم الأحد الماضي، بعد اقتحام منزلي عائلتيهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ثم تم تمديد اعتقالهما لخمسة أيام أخرى.

وفور اعتقاله أعلن الطالب عبد الله أبو ماريا الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله والاعتداء على عائلته من قبل أجهزة السلطة بوحشية.

وأفادت مصادر محلية، بأن اعتقال طلبة الكتلة الإسلامية جاء على خلفية عملهم النقابي في جامعة بوليتكنك فلسطين، مع اقتراب الانتخابات المقررة في 14/3/2023.

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ومن الجدير بالذكر، أن الكتلة الإسلامية، دعت في وقا سابق إلى أوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة القادم، مطالبة بتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات الطلابية، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطر الطلابية المتنافسة.

وفي السياق، لا تزال أجهزة السطة في نابلس تعتقل الطالب في كلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية عمر شملاوي، لليوم الثاني عشر على التوالي.

وفي مخالفة قانونية، أصدرت إدارة جامعة النجاح قراراً بفصل الطالب والأسير المحرر صهيب حمد، على خلفية تعبيره عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكرت الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح قرار الفصل بحق حمد، مؤكدة أن القرار تغول على حرية التعبير عن الرأي، وتكميم للأفواه لا يليق بمؤسسة تعليمية.

ويتعرض الطلبة في جامعات الضفة الغربية للملاحقة المستمرة من قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، التي تعتقل عدداً منهم وتهدد آخرين بالاعتقال والتعذيب.

المصدر / فلسطين أون لاين