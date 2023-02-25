أمهات الشهداء يطالبن بإفراج السلطة عن المقاوم مصعب اشتية

تتواصل المطالبات الشعبية في الضفة الغربية بضرورة إفراج السلطة عن المعتقلين السياسيين، لاسيما المقاومين منهم والمطاردين لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزهم المقاوم مصعب اشتية والمعتقل في سجون السلطة منذ أكثر من 150 يوماً، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه.

وخلال مسيرة حاشدة خرجت مساء أمس وسط نابلس، ردد مشاركون بتهافات مؤيدة لمجموعات عرين الأسود، وعبّروا عن دعمهم للمطارد مصعب اشتية، قائلين: "يا مصعب يا ابن اشتية.. احنا رجالك يا خيي".

من جهتها، قالت أم عاصف البرغوثي: "مصعب اشتية ابني إلي أنا ما خلفته، واعتقاله وصمة عار لن تنتهي عن جبين السلطة".

أما والدة الشهيد القائد محمد العزيزي المؤسس بعرين الأسود، فأكدت أن مصعب نموذج للشاب المؤدب والمقاتل المقاوم العنيد وصاحب النفس الوحدوي، مشددة على أن اعتقاله عار وما بعده عار.

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بدورها، ربطت أم البراء زوجة الشهيد يحيى عياش اعتقال السلطة لمصعب اشتية بملاحقة المهندس، قائلاً: "يكفي السلطة أنها لاحقت عياش وساهمت في اغتياله، فهل تريد فعل الشيء ذاته مع مصعب؟".

وترفض أجهزة السلطة تنفيذ قرارات صدرت من المحاكم بالإفراج عن مصعب، وعدم قانونية توقيفه على ذمة المحافظ أو أية جهة.

وأطلق نشطاء في نابلس دعوة لأحرار المدينة، لرفع أصواتهم بالمطالبة بالإفراج عن مصعب، وباقي المقاومين المعتقلين لدى أجهزة السلطة على خلفية سياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين