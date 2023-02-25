زلزال يضرب الشرق الأقصى الروسي والموصل العراقية

ضرب زلزال صباح اليوم السبت، الشرق الأقصى الروسي، ومدينة الموصل شمال العراق.

ووفق ما أفاد به فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، فإن الزلزال جاء بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.

ونوه إلى أن الزلزال ضرب في الساعة (9:25 بتوقيت موسكو) مصدره المحيط الهادئ قبالة الساحل في جنوب شبه الجزيرة على بعد 170 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وضرب الزلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر مدينة الموصل شمالي العراق.

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وأفاد بيان لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" على "تويتر" صباح اليوم، أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس رختر وقعت في الساعة 02:25 بتوقيت تركيا (تغ+3) بمدينة الموصل.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال كان في قضاء الحمدانية، بعمق 15.27 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن بعض منازل المواطنين تضررت جراء الهزة، وأن سكان المدن المجاورة شعروا بالزلزال.

المصدر / وكالات