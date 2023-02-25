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وظائف شاغرة في شركة مرتجى للتجارة والصناعة بمدينة غزة

25 فبراير 2023 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة مرتجى للتجارة والصناعة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لعمال ومندوبي مبيعات للعمل بالشركة وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: مطلوب عمال عدد 2 في مجال تعبئة وتغليف القهوة ، حسب الشروط التالية /

- أن يكون عمر المتقدم  من 22 - 30 عام

- أن يتوفر لدى المتقدم خبرة لا تقل عن عامين

- لدي المتقدم  القدرة على تحمل ضغط العــمل و العـمل ضمن روح الفريق الواحد

- يفضــل من سكــان مدينـــة غـــزة

- لتعبئة طلب لوظيفة عمال تغليف بأسفل الإعلان .

ثانياً: مطلوب مندوب مبيعات عدد 3 للعمل لدى شركة قهوة مرتجى للتجارة والصناعة ، حسب الشروط التالية /

- لديه خبرة ممتازة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مبيعات و تسويق المواد الغذائية .

- حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول

- لديه القدرة على تحمل ضغط العــمل و العـمل ضمن روح الفريق الواحد

- يفضــل من سكــان مدينـــة غـــزة

- لتعبئة طلب لوظيفة مندوب مبيعات بأسفل الاعلان .

طريقة التسجيل

- الأشخاص المهتمين و الذين تنطـــبق عليهم كافة الشـروط المذكورة اعــلاه مدعـــوون لتقديم الســـيرة الذاتـــية المفــــصلة و التي توضح اهليتــــهم للحصــول على الوظيــــفة و ارفاق صورة شخصية من خلال تقديم طلب حسب التالي:

- لتقديم طلب لوظيفة عمال اضغط ( هنا )

- لتقديم طلب لوظيفة مندوب مبيعات اضغط ( هنا )

- ينتهى تقديم الطلبات بتاريخ 28/2/2023

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