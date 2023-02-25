وظائف شاغرة في شركة مرتجى للتجارة والصناعة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة مرتجى للتجارة والصناعة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لعمال ومندوبي مبيعات للعمل بالشركة وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: مطلوب عمال عدد 2 في مجال تعبئة وتغليف القهوة ، حسب الشروط التالية /

- أن يكون عمر المتقدم من 22 - 30 عام

- أن يتوفر لدى المتقدم خبرة لا تقل عن عامين

- لدي المتقدم القدرة على تحمل ضغط العــمل و العـمل ضمن روح الفريق الواحد

- يفضــل من سكــان مدينـــة غـــزة

- لتعبئة طلب لوظيفة عمال تغليف بأسفل الإعلان .

ثانياً: مطلوب مندوب مبيعات عدد 3 للعمل لدى شركة قهوة مرتجى للتجارة والصناعة ، حسب الشروط التالية /

- لديه خبرة ممتازة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مبيعات و تسويق المواد الغذائية .

- حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول

- لديه القدرة على تحمل ضغط العــمل و العـمل ضمن روح الفريق الواحد

- يفضــل من سكــان مدينـــة غـــزة

- لتعبئة طلب لوظيفة مندوب مبيعات بأسفل الاعلان .

طريقة التسجيل

- الأشخاص المهتمين و الذين تنطـــبق عليهم كافة الشـروط المذكورة اعــلاه مدعـــوون لتقديم الســـيرة الذاتـــية المفــــصلة و التي توضح اهليتــــهم للحصــول على الوظيــــفة و ارفاق صورة شخصية من خلال تقديم طلب حسب التالي:

- لتقديم طلب لوظيفة عمال اضغط ( هنا )

- لتقديم طلب لوظيفة مندوب مبيعات اضغط ( هنا )

- ينتهى تقديم الطلبات بتاريخ 28/2/2023