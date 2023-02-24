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لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين

24 فبراير 2023 . الساعة 23:15 بتوقيت القدس
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طالبت لجنة أممية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأدانت اللجنة "العنف الإسرائيلي الشديد في نابلس (الأربعاء)"، والذي أسفر عن "استشهاد 11 فلسطينيًا بينهم رجل مسن وقاصر، وجرح 100 فلسطيني".

وعبرت عن "قلق عميق إزاء دوامة العنف المتزايدة والخسائر في أرواح المدنيين وخاصة الفلسطينيين الآخذة في التزايد".

كما شددت اللجنة الأممية على الحاجة للمساءلة عن جميع اعتداءات الاحتلال غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس".

ورحبت بجهود المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة التوتر.

ودعت إلى "وقف تصعيد العنف وحل عادل وسلمي يؤدي إلى إنهاء غير مشروط للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وإقامة حل الدولتين، مع تحقيق استقلال وسيادة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس".

والخميس، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه إزاء "تصاعد دائرة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأبدى المفوض السامي في بيان، قلقه بشأن "استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة متفجرة أثناء العملية في نابلس".

المصدر / الأناضول
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