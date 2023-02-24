فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الوجهة الجديدة لمارسيلو بعد رحيله عن أولمبياكوس

غياب ثنائي ريال مدريد عن الديربي والكلاسيكو

إصابات بمواجهات اندلعت مع الاحتلال في طولكرم وبيت لحم

الاستجابة الشعبية لـ"عرين الأسود".. بيعة للمقاومة ورفض لمشاريع تصفيتها

الكتلة الإسلامية تخوض انتخابات جامعة الخليل ببرنامج نوعي

الأهلي يتربع على صدارة الدرجة الأولى ونماء يسقط في الفخ وفوز كاسح للبحرية

3إصابات بمواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة

قرعة الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يعود إلى إسبانيا

وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته إثر حادث "الإسماعيلية"

ساوثامبتون يعلن هوية مدربه الجديد "المؤقت"

إصابات بمواجهات اندلعت مع الاحتلال في طولكرم وبيت لحم

24 فبراير 2023 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
...

أصيب مواطنون، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في طولكرم، فيما اندلعت مواجهات أخرى في بيت لحم.

وأصيب فتى بقنبلة صوت في يده، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن فتى (17 عاما)، أصيب بجروح في كف يده نتيجة انفجار قنبلة صوتية أطلقها جنود الاحتلال صوب الشبان خلال المواجهات التي اندلعت بمحيط مصانع "جيشوري"، كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام وتم علاجهم ميدانيا.

وفي بيت لحم، اندلعت، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكان قد أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان ورافضة لجرائم الاحتلال ومجزرته الأخيرة في نابلس.

المصدر / حرية نيوز
تويتر تويتر
#بيت لحم #إصابات #مواجهات #طولكرم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة