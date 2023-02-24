الحركة الأسيرة: الإسناد والدعم يرجح كفتنا في حرب الإرادات المستعرة بالسجون

وجهت لجنة الطوارئ التابعة للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، التحية والتقدير والامتنان لكل من ساندها ويساندها في حراكها المستمر المتصاعد، ضد الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية.

وأكدت الحركة الأسيرة في بيان لها، اليوم الجمعة، على أهمية هذا الدور الإسنادي وحيويته في ترجيح كفتنا في حرب الإرادات المستعرة.

وأضافت، "إن حراكنا لمواجهة حملة الحقد التي يقودها "أحمق التلال" علينا ومن ورائه حكومة الاحتلال المتعطشة لدمائنا مستمرٌّ ولا خيار لدينا إلا المواجهة المطلقة، حتى ترغيم أنوفهم بوحل الهزيمة، ولن تمر هجمتهم بأي حال".

وشددت على أن القضية الأساس والمطلب الجذري هو الحرية، "وها نحن نطرق جدران زنازيننا ونعلي صوتنا ونهيب بكم أن تعلوا صوتكم معنا في مطلبنا الأول، وهو تحريرنا وكسر قيودنا، فقد طال بنا الأسر، وثقل في معاصمنا القيد، وأنهكنا الانتظار، وعيوننا ترنو إلى فرسان شعبنا وآساد وطننا بتحريرنا".



المصدر / فلسطين أون لاين