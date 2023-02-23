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وقفة في حيفا تنديدا بمجزرة الاحتلال في نابلس

23 فبراير 2023 . الساعة 23:46 بتوقيت القدس
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نظمت في "ساحة الأسير" بمدينة حيفا داخل الأراضي المحتلة، مساء اليوم الخميس، وقفة منددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا بينهم طفل و3 مسنين، وإصابة أكثر من 100 معظمهم بالرصاص الحي.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، والمطالبة بإنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى هتافات مساندة للأسرى في معتقلات الاحتلال الذين يتعرضون لاعتداءات متصاعدة من قوات القمع.

 ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ويافطات حملت شعارات منها: "نابلس جبل النار"، و"الحرية لنابلس"، و"أوقفوا مجازر الاحتلال"، و"الحرية لجبل النار"، و"من حيفا تحية لنابلس الأبية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حيفا #نابلس #الداخل المحتل #الاحتلال الإسرائيلي

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