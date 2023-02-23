الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل تخوض انتخابات مجلس اتحاد الطلبة لهذا العام

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل عن عزمها دخول انتخابات مجلس اتحاد الطلبة لعام 2023، في الثاني من مارس المقبل، لأول مرة منذ 4 سنوات، حرم خلالها الطلبة من حقهم في اختيار من يمثلهم.

ودعت الكتلة الإسلامية طلبة الجامعة للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الطلبة وإرساء التجربة الديموقراطية داخل أسوار الجامعة على أساس التنافس والاحترام.

وأضافت الكتلة: "نقف معكم وبجانبكم نحو قيادة مجلس طلابي ينهض بواقع الطلبة أكاديميًا ووطنيًا"، مؤكدة على حق الطلبة في اختيار ممثليها في المجلس من خلال عملية انتخابية تمثل كافة الشرائح الطلابية بما يعود بالنفع على واقع الجامعة وطلابها ومرافقها.

وقدمت الكتلة الإسلامية في الجامعة العشرات من أبنائها بين شهيد وأسير على درب الحرية، وخرّجت من صفوفها عدداً من مجاهدي كتائب القسام، الذين نفذوا عمليات فدائية تاريخية أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.

وتميزت الكتلة بالعطاء والأنشطة الطلابية الهادفة والمنوعة، التي شكلت إضافة مهمة للطلبة، حيث نفذت خلال العام الماضي عدة نشاطات ثقافية ومسابقات أدبية ودينية لحفظ سور في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، إلى جانب معارض وإفطارات مقدسية ومسارات وأنشطة خاصة بالطالبات.

وتصدرت الأنشطة الوطنية، فعاليات الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، بينها مسيرات إسناد للأسرى وداعمة للمقاومة في نابلس وجنين.

وفي معرضها الأخير الذي حمل عنوان “العرين ثأر الياسين” تفاعل الطلبة مع نشاط الكتلة من خلال حضورهم الكبير، والمشاركة في مسابقة لأجمل صورة للمعرض.

ونظمت الكتلة الإسلامية بمشاركة الحركة الطلابية، وقفات إسنادية مع أبطال جنين ومخيمها الصامدين في وجه الاحتلال.

كما أطلقت الكتلة عدة دعوات لإقامة الصلاة في المسجد الإبراهيمي، والمشاركة في حملة الفجر العظيم ردا على التدنيس ومحاولات التهويد المستمرة.

وسعياً لربط الطلاب بالقدس وأن يعيشوا أجواء الرباط في المسجد الأقصى، أعدت الكتلة فطوراً مقدسياً في ساحة ملعب الجامعة.

ومن الأنشطة المميزة للكتلة “لمة صبايا” التي أقيمت في مسرح مدرج الأنشطة والذي تخلله العديد من الفقرات المتنوعة.

ومع إخفاق المجلس الأسبق في الدفاع عن حقوق الطلبة، عملت الكتلة الإسلامية على إيصال صوتهم وإعلاء مطالبهم وخاصة خفض الرسوم الدراسية.

وطالما كانت الكتلة الإسلامية ولا تزال سنداً للطلاب المعتقلين سياسياً لدى أجهزة السلطة في الضفة الغربية.

واستنفرت الكتلة باقي الطلبة للمشاركة في اعتصامات ووقفات منددة بالاعتقال السياسي، وداعية لعدم ترك المعتقلين وحدهم في مواجهة سجون السلطة.

وأصدرت الكتلة بيانات صحفية نددت بالحملة المتواصلة التي تنفذها أجهزة السلطة، طالبت فيها بوقف ملاحقة الطلبة، ودعت إدارة الجامعة بكل مستوياتها بالتدخل والقيام واجبها تجاه أبنائها وتوفير الدعم الحقوقي والقانوني لهم وحشد كل ضغط للإفراج عنهم.

المصدر / حرية نيوز