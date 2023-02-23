عرين الأسود: عشرات المقاتلين انضموا إلى صفوفنا وفشل الرهان على إنهائنا

كشفت مجموعات عرين الأسود عن التحاق عشرات الشبان إلى صفوفها عقب مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس أمس الأربعاء التي استشهد فيها 11 مواطناً بينهم عدد من عناصر العرين في المدينة.

وردت العرين في بيان مساء اليوم الخميس، على من يراهن على إنهائه بالقول "إن من يراهن على إنهاء مجموعات عرين الأسود واهم وضعيف ولا يعلم عن جنود الله شيء"، وتابعت "نحن أقوياء بقوة الله والضربات التي نتلقاها لا تزيدنا إلا اصراراً على مواصلة الطريق".

وتساءلت بغضب "أرأيتمونا ضعفنا عند رحيل من سبقونا؟"، وتابعت مجيبةً عن التساؤل "أفلا نلاحق الاحتلال على حواجز القهر والحصار التي ينكّلون عليها بأبناء شعبنا؟".

وأكملت "أتستباح أرضكم وبيوتكم دون أن تخرج أسود العرين لتشتبك مع قوات الاحتلال؟".

وشددت على أنه لا مجال للعودة خطوة للوراء "نعلم بأن الحُزن قد عمّ البلاد على فاجعتنا بفقد رجالنا.. ولكننا مستمرون، فمنذ الأمس فقط وبعد تشييع شهدائنا لمثواهم الأخير انضم ما يقارب 50 مقاتلا جديد لمجموعات عرين الأسود".

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وتابعت موضحة "فمن يستطيع إنهاء عرين الأسود؟".

وجددت العرين دعوتها لأبناء شعبنا في كل مدينة وقرية ومخيم للانخراط فوراً في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات "ولكن بتخطيطٍ جيد" .

كما دعوا أحرار مدينة نابلس ومخيماتها وقراها للمشاركة في صلاة الفجر العظيم يوم غد الجمعة في مسجد النصر في مدينة نابلس".

المصدر / فلسطين أون لاين