"حماس": المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مصادقة سلطات الاحتلال، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تحدٍ صارخ للقانون والمجتمع الدولي المطالب بموقف رادع وقوي ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، وصل " "، أن مصادقة سلطات الاحتلال أمس على بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية، ونيّتها المصادقة اليوم على أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ هو استمرار للحرب الإسرائيلية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني ووجوده على أرضه.

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وأضافت: "وهو تحدّ صارخ للقانون والمجتمع الدولي، ودليل آخر على خطأ سحب التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان أمام مجلس الأمن الدولي".

وشددت الحركة على أن هذه الجرائم الاستيطانية إلى جانب جرائم جيش الاحتلال المستمرة والتي كان آخرها مجزرة نابلس أمس، تعبّر عن وحشية وفاشية الاحتلال الذي يتحمّل كامل المسؤولية عن تصعيده وجرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الذين نشد على أياديهم في مواجهة غطرسة الاحتلال وسياساته الاستيطانية.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في لجم تلك السياسات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن في عموم المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين