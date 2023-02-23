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في الأراضي الفلسطينية

المستشار "الحتة": الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء في جرائمه ضد المدنيين

23 فبراير 2023 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
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وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة- أرشيف

ندد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، بما وصفه بـ"الجرائم النكراء" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والتي راح ضحيتها 12 مواطناً في الضفة الغربية بينهم عشرة مواطنين في جريمة يندى لها الجبين أمس الأربعاء في محافظة نابلس.

واستنكر المستشار الحتة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، طريقة التنكُّر التي نفذها جنود الاحتلال أمس ومباغتتهم للمقاومين الفلسطينيين في عرينهم.

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وقال: إن "هذا الاحتلال تجاوز كافة الخطوط الحمراء حيث يواصل بشكل يومي استهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ويضرب بعرض الحاط كافة القوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف: "إن جريمته الاحتلال التي ارتكبها أمس في نابلس تعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح وواضح لاتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منوهاً إلى أن هذه الجرائم تستدعي الملاحقة الفورية وتنفيذ ما تنص عليه القوانين الدولية على مثل هذه الجرائم ومرتكبيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وكيل وزارة العدل #المستشار أحمد الحتة #مجزرة نابلس

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