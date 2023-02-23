حمادة: جريمة الاحتلال بنابلس دليل على جُبنه وهزيمته النفسية

قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة: إن "حجم إجرام الاحتلال في نابلس دليل على جبنه وخوفه".

وأضاف: إن "كثافة النار وكمية القتل لا تشير إلى مهارات أو قدرات خاصة وإنما هي دليل جبن لجيش لا يجرؤ على دخول مدينة إلا وسط هذا الكم من الوحشية والقتل".

وتابع: إن "مسارعة مسؤولي الاحتلال العسكريين إلى التصريح بأنهم يتوقعون ردّاً كبيراً ليس دليل شجاعة، وإنما دليل هزيمة نفسية عميقة نجح شعبنا في تحقيقها".

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وسادت حالة من الحداد والإضراب الشامل في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، تضامناً مع أهل نابلس، وتنديداً بجريمة الاحتلال وإكراماً لأرواح الشهداء الذين ارتقوا أمس.

وعمّت حالة من الغضب أوساط الفلسطينيين، وسط استنكارٍ واسع للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس، وأسفرت عن 11 شهيداً وأكثر من 100 إصابة بينها 6 إصابات خطيرة على الأقل.

وارتقى أمس 11 شهيداً خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس ومحاصرة أحد المنازل، ومن بينهم ابن حركة حماس المجاهد حسام بسام إسليم 24 عاماً أحد مقاتلي مجموعات عرين الأسود.

المصدر / فلسطين أون لاين