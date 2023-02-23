23 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ23 من فبراير/ شباط في الذاكرة العديد من الأحداث على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1893 رودولف ديزل يحصل على براءة اختراع محركات الديزل.
- 1991 قوات أجنبية تدخل العراق مؤذنة ببداية المعارك الأرضية في حرب الخليج الثانية لإخراج القوات العراقية من الكويت.
- 1999 محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة
- 2009 رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيهود أولمرت يقيل عاموس جلعاد من منصبه مبعوثا للمفاوضات مع مصر بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس.
- 2015 هدم قرية بوابة القدس" للمرة التاسعة والجامعة العربية تحذّر من مخطط تهويد قرية "لفتا" المقدسية.
- 1985 أديس أبابا تتهم الكيان الصهيوني باختطاف آلاف اليهود الإثيوبيين وإجلائهم من البلاد جواً، بسبب المجاعة.
- 2003 مجزرة صهيونية في بيت حانون، أسفرت عن استشهاد (7) مواطنين وإصابة العشرات وهدم بيوت وتجريف أراض زراعية.
المصدر / فلسطين أون لاين