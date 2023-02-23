23 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ23 من فبراير/ شباط في الذاكرة العديد من الأحداث على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، يضع " " أبرزه في نقاط:

1893 رودولف ديزل يحصل على براءة اختراع محركات الديزل.

1991 قوات أجنبية تدخل العراق مؤذنة ببداية المعارك الأرضية في حرب الخليج الثانية لإخراج القوات العراقية من الكويت.

1999 محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة

2009 رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيهود أولمرت يقيل عاموس جلعاد من منصبه مبعوثا للمفاوضات مع مصر بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس.

2015 هدم قرية بوابة القدس" للمرة التاسعة والجامعة العربية تحذّر من مخطط تهويد قرية "لفتا" المقدسية.

1985 أديس أبابا تتهم الكيان الصهيوني باختطاف آلاف اليهود الإثيوبيين وإجلائهم من البلاد جواً، بسبب المجاعة.

2003 مجزرة صهيونية في بيت حانون، أسفرت عن استشهاد (7) مواطنين وإصابة العشرات وهدم بيوت وتجريف أراض زراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين