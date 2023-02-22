الاحتلال يعلن رفع مستوى التأهب

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، رفع مستوى التأهب في صفوف عناصرها بعد قتل جيش الاحتلال 11 فلسطينيًّا في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت هيئة بث الاحتلال الرسمية: "رفعت الشرطة حالة التأهب إلى مستوى واحد دون المستوى الأعلى وتقوم بتعزيز القوات، لا سيما في القدس ومناطق التماس".

وذكرت أنّ "الشاغل الرئيسي هو الهجمات الفردية التي يُنفّذها فلسطينيون"، مضيفة أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد للانتقام (المحتمل) من غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة في أعقاب الجريمة التي ارتكبها الجيش في نابلس.

وأشارت إلى أنه "تجري الاستعدادات لإمكانية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

من جهتها، قالت القناة "12" العبرية، إنّ "وزير أمن الاحتلال القومي إيتمار بن غفير تحدث مع مفوض الشرطة كوبي شبتاي حول استعدادات الشرطة في أعقاب العملية في نابلس والتهديدات بالانتقام، وأبلغ المفوض الوزير بأنّ الشرطة ستُعزّز قواتها في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: "تقرر تكثيف إجراءات الأمن مع التركيز على تجمعات خط التماس والقدس والمدن الرئيسية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد 11 فلسطينيًّا" وإصابة 102 بجراح، بينهم 6 بحالة خطيرة، إثر عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس.

المصدر / الأناضول