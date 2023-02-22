قطر تدين بشدة جريمة الاحتلال في نابلس

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات، معتبرة إياه امتدادًا لجرائمها المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، من تفجُّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي.

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وحثّت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين