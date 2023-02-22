فدائي السلة يخسر أمام الإمارات في ختام التصفيات التمهيدية لكأس آسيا

غزة/ وائل الحلبي:

تلقَّى المنتخب الوطني لكرة السلة الخسارة من نظيره الإماراتي بنتيجة (51/73)، في ختام منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا 2025، والتي جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان فدائي السلة حسم تأهله للمرحلة الثانية والنهائية من التصفيات بعد فوزه على منتخب عُمان قبل يومين، ليصعد برفقته منتخبات قطر والإمارات والعراق من نفس المجموعة.

وعلى الرغم من البداية القوية لمنتخب فلسطين في الربع الأول، لكنه تراجع بعدها في ظل التفوق الإماراتي الواضح الذي تمكّن من حسم النتيجة النهائية لصالحه في ظل تفوقه بالأرباع الثلاثة المتبقية.

وجاءت نتائج الأرباع على النحو التالي:

الربع الأول: (17-13) لصالح منتخب فلسطين.

الربع الثاني: (25-17) لصالح منتخب الإمارات.

الربع الثالث: (14-9) لصالح منتخب الإمارات.

الربع الرابع: (21-8) لصالح منتخب الإمارات.

لينجح منتخب الإمارات في حسم اللقاء بنتيجة نهائية (73-51).

وحقّق المنتخب الوطني لكرة السلة الفوز في ثلاث مباريات أمام منتخبي العراق والكويت في وقت سابق من التصفيات التمهيدية التي احتضنتها صالة الجامعة الأمريكية في جنين في شهر يونيو من العام الماضي، قبل أن يفوز على المنتخب العُماني يوم الإثنين الماضي ويضمن بذلك حجز بطاقة التأهل للجولة القادمة من التصفيات، رغم خسارته من منتخبي قطر والإمارات.

المصدر / فلسطين أون لاين