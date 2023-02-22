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الأكثر دموية منذ عام 2000.. 61 شهيدًا من بداية العام الجاري

22 فبراير 2023 . الساعة 18:57 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الصحة، إن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية المحتلة، منذ عام 2000 على الأقل، بحصيلة شهداء وصلت (61 شهيداً).

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي مساء اليوم، أنه "لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء (61 شهيداً) خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية."

وشهد شهر فبراير الحالي، ارتقاء 26 شهيدًا في محافظات الضفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فإن التوزيع الجغرافي للشهداء كان: 20 شهيدا في جنين، و16 في نابلس، و6 شهداء في القدس، ومثلهم في الخليل، و5 في أريخا، و2 في رام الله، إلى جانب 2 في بيت لحم، وشهيدين في قلقيلية، وشهيد في سلفيت وآخر في طوباس.

وفي يناير الماضي، قالت وزارة الصحة، إنه يعد أكثر الشهور دموية بالضفة الغربية منذ عام 2015، حيث ارتقى فيه 35 شهيدا برصاص الاحتلال، بينهم 8 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة.

واستشهد عشرة مواطنين في نابلس اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بالمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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