خريشة: الاحتلال رغم إجرامه عاجز عن اجتثاث المقاومة المتنامية بالضفة الغربية

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة،:" إن الاحتلال ورغم إجرامه، بات عاجزا عن اجتثاث المقاومة، التي تتنامى بالضفة الغربية شيئًا فشيئًا.

وبين خريشة أن الاحتلال يسعى لمحاربة المقاومة، حتى لا تتمدد في عموم الضفة الغربية، وتصبح الضفة مثل غزة.



وأضاف: "العلاقة الطبيعية بين الشعب الفلسطيني والاحتلال، هي علاقة المقاومة والمشاغلة".



وبين خريشة أن السلطة تعيش حالة من الضعف والتماهي مع مصالح المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي.



وأشار إلى أن السلطة تقودها نخبة لا تستطيع الدفاع عن الشعب، وتغلّب مصالحها على صالح مصالح الشعب.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم مُسن، بعد إصابتهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان المستمر على مدينة نابلس.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية، صباح اليوم، المنطقة الشرقية والبلدة القديمة في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، تزامنًا مع دخول تعزيزات عسكرية للمدينة من عدة جهات، وحاصرت منزلا يحتمي فيه مطارين.

المصدر / فلسطين أون لاين