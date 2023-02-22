الاحتلال يهدم منزلًين في مدينتي بيت لحم وأريحا

نفذت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، عمليتي هدم في مدينتي بيت لحم وأريحا، طالت منشآت فلسطينية، ضمن السياسية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.

وهدمت صباح اليوم منزلًا في منطقة "عين جويزة" بقرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

ووفق مصادر محلية، فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "عين جويزة" في القرية، وهدمت منزلًا بمساحة (110) أمتار مربعة، يعود للمواطنة غدير الأطرش.

ووفق المصادر ذاتها فقد أغلقت قوات الاحتلال المنطقة، واندلعت مواجهات على إثر هدم المنزل، أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت، ما أدَّى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلاً مكوناً من طابقين في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

واقتحمت جرافات الاحتلال بمساندة قوات عسكرية معززة، منطقة "اسطيح" المستهدفة من القرية، وهدمت منزلاً بحجة البناء دون ترخيص، يعود لمواطن مقدسي، وسط تخوفات من هدم منازل أخرى.

وسلمت سلطات الاحتلال 20 إخطاراً بالهدم لمنازل وفلل سياحية، في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، وذلك خلال هدمها منزلا مكونا من طابقين مساحته 170 مترا مربعا، يعود للمواطن المقدسي محمد عوني صيام من سكان سلوان بالقدس.

وهدمت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 7 منازل في قرية "الديوك التحتا" بأريحا، منها 6 منازل في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وفيلا سياحية في العاشر من الشهر ذاته.

المصدر / فلسطين أون لاين