فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شبيطة لـ"فلسطين": السلطة تستخدم أساليب ملتوية لإفشال حراك المعلمين

قاسم: الاحتلال يصعّد من عدوانه على شعبنا باقتحامه اليوم لمدينة نابلس

"فلسطين تسكن فينا".. صوت "عروس يافا" ورسالتها

موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 2/2023

6 شهداء و45 إصابة بينها حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

"عبد الكريم أبو جلهوم".. زائر مؤقت لتركيا نال إقامة دائمة في أرضها

الأعلى منذ 2016.. الاتحاد الأوربي يعلن عدد طالبي اللجوء العام الماضي

الحبس المنزلي للطفل "قنيبي".. عقوبة يدفع ثمنها أفراد العائلة

بيان مهم من عرين الأسود عن معركة نابلس الجارية

تعديل موعد ومكان مباراتين في دوري غزة وعقوبات قاسية بحق لاعبين ومدرب

الاحتلال يهدم منزلًين في مدينتي بيت لحم وأريحا

22 فبراير 2023 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يهدم منزلًا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم 

نفذت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، عمليتي هدم في مدينتي بيت لحم وأريحا، طالت منشآت فلسطينية، ضمن السياسية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.

وهدمت صباح اليوم منزلًا في منطقة "عين جويزة" بقرية الولجة شمال غرب بيت لحم. 

ووفق مصادر محلية، فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "عين جويزة" في القرية، وهدمت منزلًا بمساحة (110) أمتار مربعة، يعود للمواطنة غدير الأطرش. 

ووفق المصادر ذاتها فقد أغلقت قوات الاحتلال المنطقة، واندلعت مواجهات على إثر هدم المنزل، أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت، ما أدَّى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلاً مكوناً من طابقين في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

واقتحمت جرافات الاحتلال بمساندة قوات عسكرية معززة، منطقة "اسطيح" المستهدفة من القرية، وهدمت منزلاً بحجة البناء دون ترخيص، يعود لمواطن مقدسي، وسط تخوفات من هدم منازل أخرى.

وسلمت سلطات الاحتلال 20 إخطاراً بالهدم لمنازل وفلل سياحية، في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، وذلك خلال هدمها منزلا مكونا من طابقين مساحته 170 مترا مربعا، يعود للمواطن المقدسي محمد عوني صيام من سكان سلوان بالقدس.

وهدمت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 7 منازل في قرية "الديوك التحتا" بأريحا، منها 6 منازل في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وفيلا سياحية في العاشر من الشهر ذاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #هدم منزل #بيت لحم #قرية الولجة #هدم في بيت لحم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر