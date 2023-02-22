الأسرى يواصلون العصيان داخل السجون لليوم التاسع على التوالي

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون لليوم التاسع على التوالي ، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم.

وكان المتطرّف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي لدى الاحتلال أوعز بتشديد إجراءات إدارة السجون ضد الأسرى، وكان من بين تلك الإجراءات التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

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ورغم تهديد إدارة السّجون لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسّع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

وتجدر الإشارة إلى أنه يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

يُذكر أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات " تبدأ بالعصيان"، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين